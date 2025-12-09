Beykoz’daki gönül ilişkisi vahşetinde, gencin çalışanı konuştu: “Güle eğlene iş yapıyorduk”





"ÇIKIP SİLAHINI ALMAYA GİTTİ, SONRA GELİP ÜZERİMİZE ATEŞ ETTİ"



Hayatını kaybeden Yusuf Emir Güner'in çalışanı Furkan Özçelik, olayın meydana geldiği esnada hep birlikte olduklarını ve öncesinde herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getirerek, olay anına ilişkin şunları aktardı: "Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan Karatop ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti.