Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'daki operasyonda 409 kilo skunk ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:56

Beykoz'daki operasyonda 409 kilo skunk ele geçirildi

Beykoz’da 2 araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Beykoz’daki operasyonda 409 kilo skunk ele geçirildi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından araçlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#BEYKOZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'daki operasyonda 409 kilo skunk ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA