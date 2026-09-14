Beykoz’daki operasyonda 409 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen 2 aracı takibe aldı. Polis ekipleri tarafından araçlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.