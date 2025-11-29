Beylikdüzü sahili karavan parkına döndü

Beylikdüzü'nde, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine çok sayıda karavan park edildi. Dereağzı Mahallesi'ndeki sahil şeridi boyunca park edilen 700'e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Sayıları her geçen gün artan karavan kullanıcılarının sahili kirlettikleri öne sürüldü. Aileleriyle vakit geçiremediklerini belirten mahalle sakinleri, sahili kullanma hakkından mahrum kaldıklarını dile getirdi.

Karavan sahiplerinin sahili istedikleri gibi kullanmasından şikayet eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Mahalle sakinlerinden Ali Öksüz, "Her geçen gün sayısı giderek artan karavanlar yüzünden, vatandaş olarak bizim sahili kullanmamız, sahilde dolaşmamız, piknik yapmamız ciddi şekilde engellendi. Ayrıca karavan kullanıcıları tarafından etrafa çöp atılması, çevrenin kötü kullanılması, her yere araçların konulmasıyla adeta burasını kendi alanlarıymış gibi bir mahalleye çevirdiler" dedi. Karavanların sahil şeridi boyunca park ettiği alan havadan görüntülendi.