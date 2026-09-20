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Giriş Tarihi: 20.09.2026 00:08

Beylikdüzü’nde ağaç kesimi tepki çekti! Kaldırımdaki sağlıklı ve yeşil ağaçları keyfi olarak kestiler

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde kaldırım üzerindeki ağaçların kesilmesi tepkiye neden oldu. Kesilen ağaçların sağlıklı ve yeşil olduğu öne sürülürken, belediye görevlilerinin kesim gerekçesi olarak “kuruyan ağaçları” gösterdiği aktarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beylikdüzü’nde ağaç kesimi tepki çekti! Kaldırımdaki sağlıklı ve yeşil ağaçları keyfi olarak kestiler
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Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldırım üzerinde bulunan bazı ağaçların kesilmesi tartışmaya neden oldu. Kesim sırasında bölgede bulunan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Işık, kesilen ağaçların sağlıklı olduğunu savunarak, belediye görevlilerine çalışmanın nedenini sorduğunu söyledi. "'Ne yapıyorsunuz?' diye sordum. 'Burada kuruyan ağaçları kesiyoruz' dediler." diyen Işık, kesilen ağaçların kurumuş olmadığını ileri sürdü.

IŞIK, "TAPTAZE BÜYÜK VE YEŞİL AĞAÇLARI KESMİŞLER"

Görüntülerdeki ağaçların durumuna ilişkin konuşan Işık, "Yemyeşil, hiçbir sıkıntısı olmayan ağaçlar. Resmen taptaze, o büyük ağaçları kesmişler. Kışlık odun mu hazırlıyorlar, ne yapıyorlar? Artık ne yaptıklarını onlar da bilmiyor, ben de anlamlandıramıyorum." ifadelerini kullandı. Beylikdüzü'nde yeşil alanların korunması gerektiğini belirten Işık, "Beylikdüzü'nde parça parça böyle nefes alacağımız, oksijen imkânı olan yerleri milletin bağrından koparıyorlar." dedi.

Belediyenin yeşil alan çalışmalarını da eleştiren Işık, "Güya biz yeşile ve doğaya karşıymışız gibi hep algı yapıyorlar. Beylikdüzü'nde bir tane dikili ağaçları yok. Ağaç anlamında söylemiyorum sadece, hizmet olarak söylüyorum. İkisinde de bir emekleri yok. Var olanı da söküyorlar." diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü’nde ağaç kesimi tepki çekti! Kaldırımdaki sağlıklı ve yeşil ağaçları keyfi olarak kestiler
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