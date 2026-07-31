Beylikdüzü’nde baba- oğul arasında tartışma çıktı! Arbede sırasında baba öldü: Oğlu tutuklandı

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.