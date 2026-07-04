Beylikdüzü’ndeki kentsel dönüşümde şok eden manzara! Evine geldiğinde gözlerine inanamadı: ’Geldik banyo yerinde yok’

'GELDİK, BANYO YERİNDE YOK'

Olayla ilgili konuşan Yalçın, "Bu karşıda gördüğünüz binanın duvarı yıkılan dairenin sahibiyim. Dün inşaatın yıkım aşamasına başladılar. Saat öğleden sonra 2 gibi bana bir haber geldi. İşte abla bir tane kiremitiniz yıkıldı bir bakar mısınız diye. Geldik banyo yerinde yok, banyo tamamen gitmiş. Şu an için tabii ki kullanabilme imkanımız yok. Zararın karşılanacağı söylendi, bekliyoruz. Dediğim gibi böyle bir olayla karşılaştık kimsenin canına bir zarar gelmediği için mutluyum. Evde kimse yoktu. Kediler banyoda değildi. Yani bunlar olmadığı için mutluyuz ama tabii ki üzücü bir şeydi. Elimizden gelecek bir şey de yok evde değildik Allah'tan" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör