Beylikdüzü'nde dehşet: Metrobüste "yan bakma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör