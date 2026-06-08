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Giriş Tarihi: 8.06.2026 12:46 Son Güncelleme: 8.06.2026 13:35

Beylikdüzü'nde dehşet: Metrobüste "yan bakma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi A.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı.

Semih KARA Semih KARA Yaşam
Beylikdüzü’nde dehşet: Metrobüste yan bakma tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve Berabre yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı

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BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde dehşet: Metrobüste "yan bakma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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