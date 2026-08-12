Beylikdüzü'nde dehşete düşüren görüntüler! Balkon duvarına çıkıp dans eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı

EKİPLER ATLAMA YATAĞI AÇTI, UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, olası düşme veya atlama ihtimaline karşı bina önüne atlama yatağı açtı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen E.E., son anda içeri çekildi.