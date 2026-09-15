Beylikdüzü’nde eve giren 3 hırsızdan bir buçuk milyonluk soygun! Suçüstü yakalandılar

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 14 Eylül günü bir ikametten yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte kaçamadan suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ş.U., G.Ç. ve M.Ç. olduğu belirlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden Ş.U.'nun 149 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 2 ayrı UYAP aranması olduğu tespit edildi. G.Ç.'nin 48, M.Ç.'nin ise 2 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

1.5 MİLYONLUK ZİYNET EKSİKSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin operasyonunda müştekiye ait yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Çalınan ziynetler, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.