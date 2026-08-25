Beylikdüzü’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı

Beylikdüzü'nde 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde skuter ile işe gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidindeki Şık'a çarptı.