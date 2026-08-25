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Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:38

Beylikdüzü'nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı

Beylikdüzü'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan skuter sürücüsü Tülin Şık (18), servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı
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Beylikdüzü'nde 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde skuter ile işe gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidindeki Şık'a çarptı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şık'ın tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü şoförü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tülin Şık'ın skuter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada servis minibüsünün kendisine çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

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Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde feci kaza! Servis minibüsünün çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı
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