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Giriş Tarihi: 2.07.2026 16:57 Son Güncelleme: 2.07.2026 16:59

Beylikdüzü'nde husumetlisinin saldırısına uğradı: Hastaneye giderken kaza yaptı hayatını kaybetti!

Beylikdüzü'nde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalışırken trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dağdeviren, hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde husumetlisinin saldırısına uğradı: Hastaneye giderken kaza yaptı hayatını kaybetti!
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Olay, saat 04.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, hastaneye gitmek için aracına bindi.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Bir süre aracını kullanan Dağdeviren, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na geldiği sırada bilincini kaybetti. Dağdeviren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Bilincini kaybetmesi nedeniyle gaz pedalına basmaya devam eden Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video

SİLAHLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Baran Yusuf Dağdeviren'in, yapılan kontrollerde karnından ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dağdeviren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde husumetlisinin saldırısına uğradı: Hastaneye giderken kaza yaptı hayatını kaybetti!
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