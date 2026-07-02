Beylikdüzü’nde husumetlisinin saldırısına uğradı: Hastaneye giderken kaza yaptı hayatını kaybetti!

Olay, saat 04.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumet yaşadığı kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Baran Yusuf Dağdeviren, hastaneye gitmek için aracına bindi.
DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Bir süre aracını kullanan Dağdeviren, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'na geldiği sırada bilincini kaybetti. Dağdeviren'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Bilincini kaybetmesi nedeniyle gaz pedalına basmaya devam eden Dağdeviren, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Uğradığı silahlı saldırının ardından hastaneye giderken kaza yaptı, hayatını kaybetti | Video
ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Dağdeviren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.