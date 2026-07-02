Beylikdüzü’nde husumetlisinin saldırısına uğradı: Hastaneye giderken kaza yaptı hayatını kaybetti!

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dağdeviren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör