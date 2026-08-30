Beylikdüzü’nde kırmızı ışık ihlali faciaya davetiye çıkardı: Kaza anı kamerada

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda sabah saatlerinde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osmangazi Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, o sırada karşı yönden gelen kamyona çarptı.
2 SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iki sürücünün de hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği, kamyona çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği anlar yer aldı.