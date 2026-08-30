Beylikdüzü’nde kırmızı ışık ihlali faciaya davetiye çıkardı: Kaza anı kamerada

2 SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada iki sürücünün de hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği, kamyona çarptığı ve çarpmanın etkisiyle kamyonun devrildiği anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör