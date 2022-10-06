Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde komşular arasında park kavgası
Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:06

Beylikdüzü'nde komşular arasında park kavgası

Beylikdüzü'nde site kenarına araç park edilmesi ile ilgili komşular arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Beylikdüzü’nde komşular arasında park kavgası

Olay, saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner F. evinin karşısında bulunan sitenin kenarına otomobilini kısa süreliğine park etti. Site sakini Cemal Y. aracını çekmesi için Taner F.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Taner F.'nin evinde misafirlikte olan akrabaları Yunus İ. ve babası Fahrettin İ. tartışmaya dahil oldu. Siteden gelenlerle birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.
Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine girdiği yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde düğüm çözülüyor: İşte masadaki iki taslak!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Bugün İstanbul'da toplu taşıma (otobüs, İETT, metro, metrobüs, Marmaray) ücretsiz mi, bedava mı?
2022 Ekim ayı Ziraat emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası sürüyor!
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
EXXEN CANLI İZLE EKRANI || Fenerbahçe Avrupa maçı Exxen canlı izle ekranı ile Avrupa heyecanını paylaş! UEFA Avrupa Ligi maçları devam ediyor!
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 6 Ekim 2022 Aile Destek paketi başvuru nasıl yapılır, e devlet üzerinden mi?
CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı sonrası 6 Ekim sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Mevlid Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? 2022 Diyanet ile kandil günleri takvimi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde komşular arasında park kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA