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Giriş Tarihi: 11.7.2024 15:16

Beylikdüzü’nde korkunç olay... Gürültü yüzünden ablasını öldürdü

İstanbul Beylikdüzü’nde 20 yaşındaki Hüseyin K. evde yüksek sesle gürültü yaptığını öne sürdüğü ablası Merve K.’yı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli kardeş Hüseyin K.’yı  gözaltına aldı. Şüpheli kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beylikdüzü’nde korkunç olay... Gürültü yüzünden ablasını öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve yüksek seslerden rahatsız olduğu öğrenilen Hüseyin K., gürültü yüzünden yaşanan tartışmanın ardından aynı evde yaşadığı ablası Merve K.'yı (28) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Hüseyin K.'yı evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

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Beylikdüzü’nde korkunç olay... Gürültü yüzünden ablasını öldürdü
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