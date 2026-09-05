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Giriş Tarihi: 5.09.2026 16:01

Beylikdüzü'nde korkutan kaza: Beton mikseri devrildi!

Beylikdüzü’nde geri manevra yapan beton mikseri yolun kısmen çökmesi ile şarampole devrildi. Kazada şoför yaralanırken sıvı beton çevreye saçıldı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde korkutan kaza: Beton mikseri devrildi!
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Kaza, Sahil Mahallesi İlke Sokakta 13.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta inşaata gelen beton mikserinin şoförü geri manevra yaptığı sırada yolun kenarı çöktü . Mikser şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

SIVI BETON DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde korkutan kaza: Beton mikseri devrildi!
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