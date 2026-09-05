Beylikdüzü’nde korkutan kaza: Beton mikseri devrildi!

SIVI BETON DÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde yaralanan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoför, ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle mikserin içinde bulunan sıvı betonun bir kısmı çevreye saçıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör