Beylikdüzü’nde korkutan kaza: Trafik durma noktasına geldi!

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirlenen şoföre sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör