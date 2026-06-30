Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde korkutan kaza: Trafik durma noktasına geldi!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:40

Beylikdüzü'nde korkutan kaza: Trafik durma noktasına geldi!

Beylikdüzü'nde freni tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kamyonet şoförünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde korkutan kaza: Trafik durma noktasına geldi!
  • ABONE OL

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Yakuplu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalması üzerine şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BC 2948 plakalı kamyonet, aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüje çıktı.

ŞOFÖR HAFİF YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirlenen şoföre sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'nde korkutan kaza: Trafik durma noktasına geldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA