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Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:05

Beylikdüzü'nde metrobüsteki cinayette kritik gelişme: Görüntüler ortaya çıktı!

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B., Ferdi Aras (22) ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Aras'ı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aras'ın nişanlı olduğu kız ve annesiyle buluşmaya gitmek için metrobüse bindiği öğrenildi.

DHA Yaşam
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Olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ferdi Aras

KATİL ZANLISI ŞAHIS TUTUKLANDI

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler B.B 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor.

Beylikdüzü'nde metrobüsteki 'yan baktın' cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Beylikdüzü'nde metrobüsteki cinayette kritik gelişme: Görüntüler ortaya çıktı!
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