Beylikdüzü'nde metrobüsteki cinayette kritik gelişme: Görüntüler ortaya çıktı!

Olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.