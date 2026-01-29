Beylikdüzü’nde otomobil skuterli çocuğa çarptı: Ailesi sürücüyü darbetti!

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Özden Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan skuterli çocuğa otomobil çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları, otomobil sürücüsü Gölden D.'ye saldırdı. Sürücünün darbedildiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.