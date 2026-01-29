Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde otomobil skuterli çocuğa çarptı: Ailesi sürücüyü darbetti!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:20

Beylikdüzü’nde otomobil skuterli çocuğa çarptı: Ailesi sürücüyü darbetti!

Beylikdüzü’nde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterli çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü Gölden D. (51), çocuğun yakınları tarafından darbedildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, darp raporu alan sürücü Gölden D.’nin saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde otomobil skuterli çocuğa çarptı: Ailesi sürücüyü darbetti!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Özden Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan skuterli çocuğa otomobil çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları, otomobil sürücüsü Gölden D.'ye saldırdı. Sürücünün darbedildiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Darbedilen sürücünün ise hastaneden aldığı darp raporuyla saldırganlardan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü’nde otomobil skuterli çocuğa çarptı: Ailesi sürücüyü darbetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz