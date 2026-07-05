Beylikdüzü’nde sakinleştirmeye çalıştığı oğlu çıkan arbedede öldü! Baba gözaltına alındı

SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ VERDİĞİNİ BELİRTTİ

Anne D.D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, oğlunun psikolojik rahatsızlık yaşadığını ve sabah saatlerinde kendilerine karşı saldırgan tavırlar sergilediğini anlattığı öğrenildi. Anne D.D., bu sırada babanın oğlunu sakinleştirmek amacıyla ilaç verdiğini, ancak bir süre sonra Bora'nın fenalaştığını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör