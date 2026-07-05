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Giriş Tarihi: 5.07.2026 12:27 Son Güncelleme: 5.07.2026 17:14

Beylikdüzü'nde sakinleştirmeye çalıştığı oğlu çıkan arbedede öldü! Baba gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren Bora Dere (23), kendisini sakinleştirmeye çalışan babası H.D. (51) ile arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbarda bulunan baba gözaltına alınırken, Bora D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde sakinleştirmeye çalıştığı oğlu çıkan arbedede öldü! Baba gözaltına alındı
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Olay, saat 06.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Bora Dere henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı. Bunun üzerine H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.


Bora Dere

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D., emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi.

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SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ VERDİĞİNİ BELİRTTİ

Anne D.D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, oğlunun psikolojik rahatsızlık yaşadığını ve sabah saatlerinde kendilerine karşı saldırgan tavırlar sergilediğini anlattığı öğrenildi. Anne D.D., bu sırada babanın oğlunu sakinleştirmek amacıyla ilaç verdiğini, ancak bir süre sonra Bora'nın fenalaştığını söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde sakinleştirmeye çalıştığı oğlu çıkan arbedede öldü! Baba gözaltına alındı
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