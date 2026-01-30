Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde siteye silahlı saldırı: Görevli ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 30.01.2026 14:26

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site girişine art arda ateş açıldı. Açılan ateş sonucu site görevlisi ağır yaralandı.

Akılalmaz olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle site girişine art arda ateş açtı. Saldırıda girişte bulunan site görevlisi M.F., kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

MERMİ İZLERİ BÖYLE KAPATILDI

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı görüldü.

