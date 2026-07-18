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Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:47

Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Genç kadın baygınlık geçirdi: Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren Nazar Çakmak(23), hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Savcı, genç kadının ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! Genç kadın baygınlık geçirdi: Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti
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Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Çakmak'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. Nazar Çakmak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm! Genç kadın baygınlık geçirdi: Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti
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