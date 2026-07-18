Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! Genç kadın baygınlık geçirdi: Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Çakmak'ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.