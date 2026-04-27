Beylikdüzü’nde tır kazasında faciadan dönüldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, arıza nedeniyle sağ şeritte duraklayan tır kendiliğinden hareket etti.

Hareket eden araç önce sol şeritte seyreden başka bir tıra çarptı, ardından daha büyük facianın önüne geçmek için şoförün müdahalesiyle yolun yanında bulunan 10 metrelik uçuruma düştü. Kendisini kurtarmak isteyen şoför ise araçtan aşağıya atlayarak hafif yaralandı.



Yaralanan şoför ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

"KAHRAMANLIK YAPMIŞ. KENDİNİ FEDA EDEREK TIRI UÇURUMA YÖNLENDİRDİ"



Kazaya ilişkin konuşan çevrede esnaflık yapan Lokman Kondi, "Bizim 200 - 300 metre ileride dükkanımız var. Çok büyük bir gürültüye koştuk. Ben dedim her halde bina çöktü. O kadar gürültülü bir ses geldi ki, buradan 200 metre ilerideki toprak titredi. İnsanların koştuğunu görünce biz de yardım için koştuk. TIR şoförü araç kaymaya başlayınca kendisin kurtarmak için aşağıya atlamış. Ayağını burkmuş ama ucuz atlatmış. Burada yoğun bir trafik var aşağıya gitse daha büyük bir facia olabilirdi. Aslında şoför kendisine göre bir kahramanlık yapmış. Bu bölgeden kendisini buraya atmış. Allah razı olsun. Duyarlı vatandaşmış. Kendini feda ederek aracı uçuruma yönlendirmiş" dedi.