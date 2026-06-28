Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü'nde trafikte dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca 180 bin lira ceza kesildi: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:13 Son Güncelleme: 28.06.2026 15:27

Beylikdüzü'nde trafikte dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca 180 bin lira ceza kesildi: O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, aracından inerek saldıran sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde trafikte dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıkınca 180 bin lira ceza kesildi: O anlar kamerada
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Olay, Beylikdüzü'nde meydana geldi. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen bir kişi, aracından inerek diğer sürücüye saldırarak küfür etti. Bu sırada çevredekiler araya girerek saldırgan sürücüyü ikna etmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri saldırgan sürücüyü yakalamak için harekete geçti.

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı; 180 bin lira para cezası kesildi

180 BİN LİRA PARA CEZASI

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın A.Ç. olduğunu belirledi. A.Ç.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 60 gün trafikten men edildi. A.Ç., adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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