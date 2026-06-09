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Giriş Tarihi: 9.06.2026 12:01

Beylikdüzü'nde yan bakma kavgası cinayetle bitmişti: Baba serbest oğlu tutuklandı!

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Baba ve oğlu metrobüsten indikten sonra bir süre takip ettikleri Ferdi A.'yi bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferdi A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken baba ve oğlu gözaltına alındı.Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen oğul B.B. tutuklanırken, baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde yan bakma kavgası cinayetle bitmişti: Baba serbest oğlu tutuklandı!
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve beraber yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi A. hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen oğul B.B. tutuklandı. Baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anları ve metobüs bekleyenlerin kavga anlarına şahit olduğu dakikalar yer alıyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde yan bakma kavgası cinayetle bitmişti: Baba serbest oğlu tutuklandı!
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