Beyoğlu Belediye Başkanvekili CHP’li Sefer Karaahmetoğlu oldu! Oylama öncesi oy kabinleri güvenlik kamerasının önüne konuldu

AK Parti'nin Başkanvekili Adayı Süleyman Baba olurken CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu. Oylama öncesinde oy kabinleri meclis salonunda bulunan güvenlik kamerası önüne konuldu. Hangi meclis üyesinin hangi adaya oy kullandığının kamera aracılığı ile görüldüğünün tespiti sonrası AK Parti Grubu kameranın yönünün değiştirilmesini istedi. CHP yönetiminin bir süre direnmesinin ardından kameranın yönü değiştirilerek oylamaya geçildi. Meclis salonunda gerçekleşen oyda 30 meclis üyesi oy kullandı. İlk 3 turda yeterli sayının sağlanamaması üzerinde 4'üncü turda yapılan oylamada 16 oy ile Beyoğlu Belediye Başkanvekili oldu.

İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplam 44 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Güney'in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talebinde bulundu.

İNAN GÜNEY DAHİL 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkeme, aralarında İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişiyi "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutukladı. 3 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken, 24 kişiye sadece yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının ardından Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için bugün saat 15.00'te meclis toplandı. Beyoğlu Belediyesi'nde yapılan Başkanvekilliği seçiminde AK Parti grubunun Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Süleyman Baba olurken CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanvekili adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu.

OY KABİNİN ÜZERİNDE GÜVENLİK KAMERASI

Beyoğlu Belediye Meclisi'nde oylama öncesinde güvenlik kamerası skandalı yaşandı. Meclis salonunda bulunan güvenlik kamerasının önüne, kabin içini görülebilecek şekilde oy kabinleri yerleştirildi. Oylama öncesinde AK Parti Grubu kameranın yönünün değiştirilmesini istedi. Bir süre talebe direnen CHP yönetimi daha sonra kameranın yönünü değiştirtti.

BAŞKANVEKİLİ 4'ÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Kamera yönünün değişmesi sonrası oylamaya geçildi. Oylamada AK Parti Başkanvekili Adayı 13 oy alırken CHP'nin adayı 17 oy aldı. 1'inci tura yeterli sayının sağlanamaması üzerine 2'nci tura geçildi. Yapılan oylamada tekrar AK Parti Başkanvekili Adayı 13 oy alırken CHP'nin adayı 17 oy aldı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 3'üncü tura geçildi. Yapılan oylamada, CHP'nin adayı Başkanvekili adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy aldı, AK Parti adayı Süleyman Baba ise 14 oy aldı. Tekrar yeterli sayı sağlanamadığından 4'üncü tura geçildi. Son turda CHP adayı 16 oy ile Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçildi.