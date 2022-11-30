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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:23 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:23

Beyoğlu Gezilecek Yerler - Beyoğlu’nda Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Beyoğlu gezilecek yerler, İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin araştırdığı bir konudur. Beyoğlu nerede ya da Beyoğlu'na yakın yerler de araştırılan konular arasındadır. Beyoğlu'na nasıl gidilir diye merak ediyorsanız ulaşımın kolay olduğu söylenebilir. Beyoğlu'nda gezilecek yerler için Taksim Beyoğlu gezi rotası oluşturabilirsiniz. Beyoğlu'nda ne yapılır ya da Galata Beyoğlu neyi meşhur soruları da merak edilir. Beyoğlu tarihi yerler sizin için araştırılarak yazımızda derlendi.

Beyoğlu Gezilecek Yerler - Beyoğlu’nda Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Beyoğlu gezilecek yerler genel itibariyle tarihi yapıtlardan oluşur. Beyoğlu nerede veya Beyoğlu'na yakın yerler de merak edilen sorular arasındadır. Beyoğlu'na nasıl gidilir sorusuna cevap bulduktan sonra Taksim Beyoğlu gezi rotası oluşturabilirsiniz. Beyoğlu'nda gezilecek yerler araştırmasının yanında Beyoğlu'nda ne yapılır araştırması da önemli bir husustur. Galata Beyoğlu neyi meşhur ve Beyoğlu tarihi yerler yazımızın devamında.


Beyoğlu Nerede?


Beyoğlu, İstanbul'a bağlı olan bir ilçedir. Bu ilçe günümüzde çok önemli bir merkez olduğu gibi Osmanlı döneminde de ticaret merkezi olarak kabul edilmiştir. İlçede çok sayıda Osmanlı mimarisinin izlerini görebileceğiniz yapıtlarla karşılaşabilirsiniz. İyi bir gezi programı ile ilçenin tüm tarihi yapıtlarını görme şansı bulabilirsiniz.


Beyoğlu'na Nasıl Gidilir?


Beyoğlu'na toplu ulaşım araçları ile gitmek isterseniz birçok alternatifi değerlendirebilirsiniz. Dolmuş, otobüs ya da raylı ulaşım vasıtaları ile Beyoğlu'na gidebilirsiniz. En seri ulaşım araçlarından istifade etmek için tramvay, metro ve metrobüs hatlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Beyoğlu'nda Gezilecek Yerler
Beyoğlu, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındırır. Bu kapsamda gezeceğiniz çok sayıda alan ve yapıt vardır. Beyoğlu'na geldiğinizde aşağıdaki gezilecek yerleri görmenizi tavsiye ediyoruz.


Cihangir Sokakları
İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Cihangir, Beyoğlu'ndadır. Doğal yapısı ve mimarisi ile dikkat çeken buradaki evler görenleri kendine hayran bırakıyor.


Galata Kulesi

528 yılında inşa edilmiş olan Galata Kulesi, İstanbul'un önemli simgelerinden biridir. Yaklaşık 70 metre yüksekliğe sahip olan bu kulenin önünde harika fotoğraflar çekebilirsiniz.


Avrupa Pasajı
Bu pasaj, çok sayıda tekstil işletmesinin bulunduğu bir sokaktır. Burada bulunduğunuz süre içerisinde sevdiklerinize hediye almayı da düşünebilirsiniz.


Taksim Camii
2017 yılında inşa edilmiş olan bu cami, son dönemin mimari izlerini taşır. Selim Dalaman ve Şefik Birkiye'nin mimarlığını yaptığı bu yapıt, görenlerin dikkatini çeker.


Aya Triada Kilisesi
Bir ortadoks kilisesi olan bu yapıt 1902 yılında inşa edilmiştir. Kilise, iç ve dış mimarisi ile görenlere görsel bir şölen yaşatmaktadır.


Galata Beyoğlu Neyi Meşhur?


Beyoğlu denildiği zaman akla gelen alanların başında Galata Kulesi ve Galata Köprüsü gelir. Köprünün üzerinde çok sayıda balık tutan insanları görebilirsiniz. Bunun yanında köprü bölgesinde faaliyet gösteren balıkçıkları ziyaret ederek ekmek arası balık yiyebilirsiniz.
Beyoğlu, sahafları ile de meşhur bir ilçedir. İlçede bulunduğunuz süre içerisinde bu çarşıyı gezerek orijinal eski kitapları çok ucuz fiyata satın alabilirsiniz.

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Beyoğlu Gezilecek Yerler - Beyoğlu’nda Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?
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