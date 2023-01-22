Beyoğlu mahalle bahçeleri

Proje kapsamında mahallelerde boş olan küçük ve orta ölçekli alanlar Mahalle Bahçesi olarak yeniden inşa edilmeye başlandı. Vatandaşlara şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunan Mahalle Bahçelerinde; oturma alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, mini voleybol ve basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ile spor aletleri gibi birçok unsur bulunuyor. Mahalle Bahçelerinin 27 tanesi tamamlanarak hizmete açıldı, 4 mahalle bahçesinin yapımında da sona gelindi. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar ilçe genelinde toplamda 60 tane mahalle bahçesi tamamlanarak hizmete sunulmuş olacak. Bölgede ve çevrede yaşayan vatandaşların sosyalleşmesine, gezinti yapmasına, eğlenmesine, dinlenmesine, toprak ve yeşil ile iç içe olabilmesine imkan veren Millet Bahçeleri, şehrin rüzgar ve güneş almasını sağlayan mekanlar olarak da ön plana çıkıyor. Beyoğlu'nun ilk Millet Bahçesi Kasımpaşa'da inşa ediliyor. Küçük Piyale Mahallesinde 17 dönümlük alanda inşa edilen Beyoğlu Millet Bahçesi ile birlikte yeni bir modern Nikah Sarayı, kapalı otopark ve destek ticari üniteler de Kasımpaşa'ya kazandırılmış olacak.Beyoğlu Belediyesi, sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği "Melek Büşra Sokak Hayvanları Mama Projesi" ile sokak hayvanlarının umudu oldu. Tüm Türkiye'ye örnek olan proje kapsamında özel bir firma ile işbirliği yapılarak sokak hayvanlarını besleyen teknolojik geri dönüşüm otomatı (PatiMatik) geliştirildi. Beyoğlu'nun en önemli noktalarından olan Kızılay Meydanı, Çıksalın Meydanı, Kalaycıbahçe Meydanı, Cihangir Meydanı ve Galata Meydanı başta olmak üzere birçok noktaya yerleştirilen PatiMatikler, pet şişe, cam şişe ve metal kutular ile çalışıyor. Vatandaşlar elindeki şişeyi cihazın geri dönüşüm haznesine attığında cihaz tarafından otomatik olarak mama haznesine sokak hayvanları için bir öğünlük mama dökülüyor.