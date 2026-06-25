Beyoğlu’nda 5 katlı binada çökme

Olay, saat 23:00 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Olay sonrası bina sakinleri kendi cabasıyla tahliye oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bodrum katındaki çalışmalarının ardından herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldı. Ekiplerin çalışmalar sonrası tedbir amaçlı binaya mühür vuruldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay ile ilgili incelme başlatıldı.