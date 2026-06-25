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Giriş Tarihi: 25.06.2026 03:15

Beyoğlu’nda 5 katlı binada çökme

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Çok sayıda bina sakini tahliye edildi. Binaya mühür vurulurken, gerçekleşen göçükte ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
Beyoğlu’nda 5 katlı binada çökme
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Olay, saat 23:00 Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak duvarı çöktü. Olay sonrası bina sakinleri kendi cabasıyla tahliye oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bodrum katındaki çalışmalarının ardından herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldı. Ekiplerin çalışmalar sonrası tedbir amaçlı binaya mühür vuruldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay ile ilgili incelme başlatıldı.

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Beyoğlu’nda 5 katlı binada çökme
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