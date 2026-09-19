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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:19

Beyoğlu'nda 6 katlı iş yerinde yangın!

Beyoğlu'nda 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda 6 katlı iş yerinde yangın!
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Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYA SIÇRADI

Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU

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Beyoğlu'nda 6 katlı iş yerinde yangın!
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