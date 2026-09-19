Beyoğlu’nda 6 katlı iş yerinde yangın!

Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
ALEVLER KISA SÜREDE ÇATIYA SIÇRADI
Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı.