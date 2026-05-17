Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda akılalmaz intikam! 'Gaza basma’ kavgasında öfkesine yenilince motosikletleri ateşe verdi: Tartışınca yaktım
Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:28 Son Güncelleme: 17.05.2026 10:29

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Mazlum Y.’nin 'Gereksiz gaza basma' nedeniyle tartıştığı motosikletliden aldığı intikam dehşete düşürdü. 21 yaşındaki Mazlum Y. Tartışmadan 2 gün sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine gelerek yanıcı madde sıktığı Dilovan Ç.’ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler çevredeki 3 motosiklete daha sıçrarken 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Şüphelinin ifadesi pes dedirtirken kundaklama anı saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası olmayan bir motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden biri, yanıcı madde sıktığı motosikleti ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, park halindeki 3 motosiklete de sıçradı. Yangında Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanı sıra Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.'ya (44) ait motosikletler de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

MOTOSİKLETLERİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda plakası olmayan motosikletle olay yerine gelen 2 şüphelinin, motosikleti ateşe verdikten sonra kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Mazlum Y. ve İslam A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda Mazlum Y. gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı birlikte gerçekleştirdiği belirlenen İslam A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama', İslam A.'nın ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

SAVUNMASI ŞOK ETTİ

Emniyette ifadesi alınan Mazlum Y.'nin, olaydan 2 gün önce bir kafede oturdukları sırada Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanlarından geçerken gereksiz şekilde gaza bastığını, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiklerini ve elindeki kolonya benzeri spreyle motosikleti ateşe verdiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki motosiklete yanıcı madde sıkarak ateşe verdiği, ardından olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.
