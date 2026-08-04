Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Yarı çıplak halde motosikletlinin önüne atladı: Duba ve sopalarla öldüresiye darp edildi!

DUBA SOPA VE TEKMEYLE DARP EDİLDİ

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.'nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.'ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.