Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Yarı çıplak halde motosikletlinin önüne atladı: Duba ve sopalarla öldüresiye darp edildi!
Giriş Tarihi: 4.08.2026 10:54

Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Yarı çıplak halde motosikletlinin önüne atladı: Duba ve sopalarla öldüresiye darp edildi!

İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Yarı çıplak halde yola çıkan Ahmet K. (30), seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında kavga çıktı. Kaçmaya çalışan şüpheli otomobilin üzerinde çevredekiler tarafından duba, sopa ve tekmelerle darbedildi. Can havliyle kaçan Ahmet K., gözaltına alınırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Yarı çıplak halde motosikletlinin önüne atladı: Duba ve sopalarla öldüresiye darp edildi!
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı.

MOTOSİKLETLİNİN ÖNÜNE ATLADI

Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

DUBA SOPA VE TEKMEYLE DARP EDİLDİ

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.'nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.'ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

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DARP EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.'nin 34 TKJ 92 plakalı otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYOĞLU #İSTANBUL

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Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Yarı çıplak halde motosikletlinin önüne atladı: Duba ve sopalarla öldüresiye darp edildi!
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