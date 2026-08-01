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Giriş Tarihi: 1.08.2026 22:20

Beyoğlu'nda bina çatısında çıplak turist alarmı: İntihar sandılar gerçek başka çıktı!

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıplak bir kişiyi gören vatandaşlar şahsın intihar edeceğini sanıp itfaiyeye haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede çıplak şahsın turist olduğu ortaya çıktı. Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük." ifadelerini kullandı.

İHA Yaşam
Beyoğlu’nda bina çatısında çıplak turist alarmı: İntihar sandılar gerçek başka çıktı!
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Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan Mebusan Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatı katında çıplak bir kişi gören vatandaş şahsın intihar edeceğini düşünerek güvenlik güçlerine haber verdi.

OLAYIN YANLIŞ ANLAŞILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede çatıdaki kişinin turist olduğu ve olayın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

"BİZ UTANDIK GERİYE DÖNDÜK"

Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #BEYOĞLU

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Beyoğlu'nda bina çatısında çıplak turist alarmı: İntihar sandılar gerçek başka çıktı!
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