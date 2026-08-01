Beyoğlu’nda bina çatısında çıplak turist alarmı: İntihar sandılar gerçek başka çıktı!

"BİZ UTANDIK GERİYE DÖNDÜK"

Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör