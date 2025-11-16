Beyoğlu’nda bir garip kavga! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti

Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde 10 Ekim günü Atıf Yılmaz Caddesi'nde iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağzında sigara bulunan bir kişinin kaldırımda yere yatırdığı erkeği on iki kez yumrukladığı, kavganın sonunda ise kafasına tekme attığı görüldü. Kavga anına tanık olan vatandaşların olay yerinden aldırmadan geçmesi dikkat çekerken, bir kişi ise ikilinin hemen yanında durarak yaşananları anbean izledi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ, "SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI, DÖVDÜM"

Kavganın ardından darbedilen erkek uzun süre yerden kalkamadı. Polise yapılan ihbarı ise kavgada yumrukları atan kişi yaptı. Bir suç kaydı bulunan Nurullah Pozan (38), polis merkezine giderek "Aramızda sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda adamı dövdüm." diyerek teslim oldu. Darp edilen, altı suç kaydı bulunan Behçet Türkan (36) ise defalarca aldığı yumruk ve tekme darbelerine rağmen şikayetçi olmadı.