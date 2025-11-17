Yerde yatan adamı acımasızca dövdü! Çevredekilerin vurdumduymazlığı pes dedirtti | Video

17.11.2025 | 09:51

Beyoğlu’nun en işlek caddelerinden birinde yaşanan olayda, görenlerin kayıtsızlığıyla şaşkınlık yarattı. Yerde yatan adamı defalarca yumruklayıp tekmeleyen saldırgan, polise gidip kendini ihbar ederken darbedilen kişi şikayetçi olmadı.