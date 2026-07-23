Beyoğlu’nda cip aydınlatma direğine çarpıp yan yattı! Sürücü yaralandı

Kaza, saat 14.40 sıralarında Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol üzerinde bulunan refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından cip yan yattı. Sürücü yaralanırken, aküsü yerinden fırlayan ve parçaları etrafa saçılan araçta büyük çapta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın çarptığı aydınlatma direğinden kopan parçalar yola saçılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araç olay yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör