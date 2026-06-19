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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:11

Beyoğlu'nda dehşet! Eski eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi silahla vurdu: Silahla yakalandı

Beyoğlu'nda Emir T. (32), eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sezer H.’ye (32) binanın kapı girişinde silahla ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sezer H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer H.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Emir T. ise polis ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda dehşet! Eski eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi silahla vurdu: Silahla yakalandı
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Olay, saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emir T., Sezer H.'nin bulunduğu binanın kapı girişine geldi. Burada Sezer H.'ye silahla ateş eden Emir T., olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Sezer H., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'ESKİ EŞİMLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARDI'

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanan Emir T.'nin 4, ağır yaralanan Sezer H.'nin ise poliste daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emir T.'nin polis verdiği ilk ifadede, eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU

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Beyoğlu'nda dehşet! Eski eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi silahla vurdu: Silahla yakalandı
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