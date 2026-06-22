Beyoğlu’nda dehşet! Eski eşinin sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu

Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emir T., eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Sezer H.'nin bulunduğu binanın girişine gelerek Sezer H.'ye silahla ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Sezer H., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalanan Emir T.'nin ve ağır yaralanan Sezer H.'nin 4'er adet suç kaydı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emir T., polis verdiği ilk ifadede, eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Emir T., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.