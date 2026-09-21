Beyoğlu’nda dehşete düşüren anlar! Elindeki kesici aletle taksinin önünü kesip araca tekme attı: ‘Git bunları kaportacıya yaptır’

'GİT BUNLARI KAPORTACIYA YAPTIR'

Yaşananlar araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçtaki kadının polisi aradığını söylemesi üzerine Ahmet Efe Ç.'nin, 'Polisi çağır' dediği anlar görülüyor. Şüphelinin, 'Bak beni tahrik etme' sözlerinin ardından taksiye vurduğu anlar da görüntülerde yer alıyor. Araçtaki kadının, 'Abicim hepsi kayıt içinde' sözlerine Ahmet Efe Ç., 'İstediğini çek, hiç fark etmez. Çek dostum ne olacak. Git şimdi bunları kaportacıya yaptır tamam mı. Git bunları kaportacıya yaptır' diye karşılık verdiği anmlar da görüntülerde görülüyor. Şüpheli daha sonra araca yeniden vuruyor.