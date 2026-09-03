Beyoğlu’nda gasp ve dehşet anları: 5 şüpheli tutuklandı

Olay, 29 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen A.A. isimli vatandaş, kimliği belirlenen kişilerce darp edildi. Saldırganlar, mağdurun 2.000 TL nakit parasını ve cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla olayın failleri olduğu belirlenen J.G. (18) ile suça sürüklenen çocuklar A.D. (17), M.A. (17), T.Y.C. (17) ve A.K. (17) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza Infaz Kurumu'na teslim edildi.