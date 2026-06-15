Beyoğlu’nda görev başındaki polisi ensesinden bıçaklamıştı! O caninin cezası belli oldu: Son sözleri akıllara durgunluk verdi!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatı da hazır bulundu. Polis memuru R.Ş. mahkemede söz alarak şikayetinin devam ettiğini ve sanık Ilgar'ın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.
'HASTANEYE YATIRILMAK İSTEMİYORUM'
Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ilgar ise "Ben hastaneye yatırılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
15 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Oytun Ilgar'ı 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis, 'izinsiz bıçak bulundurma' suçundan ise 6 ay hapis cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Toplamda 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.