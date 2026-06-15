Beyoğlu’nda görev başındaki polisi ensesinden bıçaklamıştı! O caninin cezası belli oldu: Son sözleri akıllara durgunluk verdi!

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatı da hazır bulundu. Polis memuru R.Ş. mahkemede söz alarak şikayetinin devam ettiğini ve sanık Ilgar'ın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi.