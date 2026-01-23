Beyoğlu’nda hayatını kaybeden Ümit vakasında şok detaylar: Baş şüpheli yengesi! ‘Hepinizi keserim’

'HEPİNİZİ KESERİM' DİYEREK SANAL MEDYADA NOT PAYLAŞTI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan İsmihan K. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmihan K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan hayatını kaybeden Ümit İmrağ'ın poliste 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' gibi benzer suçlardan 17, yengesi İsmihan K.'nın ise 'kasten yaralama' suçundan 4 kaydı olduğu öğrenildi. İsmihan K.'nın sosyal medya platformunda bir fotoğrafını, 'hepinizi keserim, sabaha hiçbir şey hatırlamam o derece yani' notuyla paylaştığı görüldü.