Beyoğlu’nda iş yerine haraç kurşunu atan zanlı yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta Yahya Kahya Mahallesi'ndeki inşaat firmasına ait bir iş yerinin ve Kadı Mehmet Mahallesi'ndeki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, mağdur iş yeri sahibinin bilgisine başvuran ekipler, şüphelinin mesaj yoluyla 400 bin dolar haraç isteyip tehdit ettiğini öne sürdü.

Yaklaşık 400 saatlik olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin Gaziosmanpaşa'ya kaçtığını belirledi. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile yapılan operasyonda E.S. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan da daha önce 5 kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheli kurşunladığı ikametin de iş yeri sahibine ait olduğunu düşündüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan şüphelinin iş yerine silahla ateş açarken cep telefonuyla kayda aldığı görüntüye ulaşıldı.