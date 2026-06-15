Beyoğlu’nda korku dolu anlar! Eski sevgilisinin uzaklaştırma kararı alacağını duyunca dehşet saçtı: Meğer şüpheli daha önce...

SALDIRI ANI KAMERADA; DEFALARCA 'AYTUNÇ' DİYE BAĞIRDI

Diğer yandan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sırasında çekilen görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışma ve silahın ateşlendiği anlar görülüyor. Görüntülerde çevrede bulunanların panikle kaçıştığı anlar da yer alıyor. Görüntülerde ayrıca Görkem B.'nin kendisine dakikalarca küfür eden şüpheliye 'Aytunç' diyerek sokakta bağırdığı, Görkem B.'nin ise elindeki silahla kadınlara 'Yürü' diye çıkıştığı anlar yer alıyor. Sokakta uzun süre devam eden bağırışma ve tartışma sonrası yaşanan silahlı saldırıda elinde sopa olan bir kadın Görkem B.'ye karşı koymaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahlı saldırının ardından Görkem B. koşarak sokaktan kaçıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör