Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda otoparkçıya gözdağı kurşunu!
Giriş Tarihi: 4.06.2026 12:23

Beyoğlu'nda otoparkçıya gözdağı kurşunu!

İstanbul Beyoğlu'nda otoparkta çalışan Polat Y. yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulup yaralandı. Polat Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda otoparkçıya gözdağı kurşunu!
  • ABONE OL

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından önce kovalanan şahısa silahla iki el bacağına olmak üzere 4 el de havaya ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin şeritle kapattığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İSTANBUL #BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda otoparkçıya gözdağı kurşunu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA