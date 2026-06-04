Beyoğlu’nda otoparkçıya gözdağı kurşunu!

Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından önce kovalanan şahısa silahla iki el bacağına olmak üzere 4 el de havaya ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin şeritle kapattığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.