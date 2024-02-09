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Giriş Tarihi: 9.2.2024

Beyoğlu’nda park yeri kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beyoğlu’nda park yeri kavgası cinayetle bitti
Beyoğlu'nda bir market önünde çıkan araç park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı. Olay, Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte Mehmet Şahin ve yoldan geçen M.A.A. yaralandı. Mehmet Şahin hastanede hayatını kayberken Celal K. gözaltına alındı.
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Beyoğlu’nda park yeri kavgası cinayetle bitti
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