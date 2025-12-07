Beyoğlu’nda sır ölüm! Angolalı kadının cansız bedeni yatak odasında bulundu

Beyoğlu'ndaki kan donduran olay, 3 Aralık Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu arkadaşı Tranf Keystone, akşam saatlerinde ulaşamadığı, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen Maria Bruyaba Mafuta'yı kontrol etmek amacıyla evine gitti.
Mafuta'nın kapıyı açmaması üzerine zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden perdeyi aralayarak içerisini kontrol eden Keystone, arkadaşının yatakta hareketsiz yattığını gördü. Ardından da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.