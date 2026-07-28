Beyoğlu’nda sır ölüm: Cansız bedeni o halde bulundu! Son görüntüleri anbean kameraya yansımış...

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay Aydın (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Aydın'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.