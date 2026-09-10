Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet! Erkek arkadaşı tarafından darbedildi: Şikayetçi olmadı

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada darbedilen kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi. Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.'nin 11, Özlem Ç.'nin ise 8 olay kaydı bulunduğu belirlendi.