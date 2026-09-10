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Giriş Tarihi: 10.09.2026 11:52

Beyoğlu'nda sokak ortasında dehşet! Erkek arkadaşı tarafından darbedildi: Şikayetçi olmadı

Beyoğlu'nda Yunus Y. (35), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.’yi (23) darbetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yunus Y., kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin kadını darbettiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA Yaşam
Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet! Erkek arkadaşı tarafından darbedildi: Şikayetçi olmadı
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Beyoğlu'nda 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre Yunus Y., kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.'yi darbetti.

SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ

Bu sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.'yi tutarak engellemeye çalıştı. İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada darbedilen kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi. Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.'nin 11, Özlem Ç.'nin ise 8 olay kaydı bulunduğu belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Darp anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yunus Y.'nin kız arkadaşını darbettiği, yanlarında bulunan kişilerin ise şüpheliyi tutarak engellemeye çalıştığı görüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU

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