Beyoğlu’nda sokak ortasında dehşet! Erkek arkadaşı tarafından darbedildi: Şikayetçi olmadı

Beyoğlu'nda 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre Yunus Y., kıskançlık nedeniyle sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.'yi darbetti.
SOKAK ORTASINDA DARP ETTİ
Bu sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.'yi tutarak engellemeye çalıştı. İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisini darbeden erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını belirtti. Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Darp anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yunus Y.'nin kız arkadaşını darbettiği, yanlarında bulunan kişilerin ise şüpheliyi tutarak engellemeye çalıştığı görüldü.