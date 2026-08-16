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Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:45

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: İtalyan profesör Ruggero D’Angerio evinde ölü bulundu!

Beyoğlu'nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D’Angerio’nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından 'Şüpheli ölüm' soruşturması başlatıldı.

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: İtalyan profesör Ruggero D’Angerio evinde ölü bulundu!
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Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde ve üniversitelerde öğretmen olarak çalışan, Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti. Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı. Ethem İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İTALYAN OKULLARINDA ÖĞRETMENLİK YAPTI

Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı, Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi. İtalya'da profesör ünvanı alan Ruggero D'Angerio'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayınlandı. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: İtalyan profesör Ruggero D’Angerio evinde ölü bulundu!
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