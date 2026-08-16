Beyoğlu’nda şüpheli ölüm: İtalyan profesör Ruggero D’Angerio evinde ölü bulundu!

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.