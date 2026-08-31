Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda ünlü rapçinin konserinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Kavga anları kamerada
Giriş Tarihi: 31.08.2026 11:42 Son Güncelleme: 31.08.2026 11:57

Beyoğlu'nda ünlü rapçinin konserinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Kavga anları kamerada

Beyoğlu'nda rapçi Poizi’nin konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Beyoğlu’nda ünlü rapçinin konserinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Kavga anları kamerada
  • ABONE OL

İstanbul Beyoğlu'nda 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLA HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.

Beyoğlu'nda rapçi Poizi konserinde seyirciler birbirine girdi! Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYOĞLU #İSTANBUL BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda ünlü rapçinin konserinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Kavga anları kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA