Beyoğlu’nda ünlü rapçinin konserinde ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Kavga anları kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.